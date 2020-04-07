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محافظات

نائب محافظ سوهاج يبحث وسائل تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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خالد رياض
عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وذلك لبحث آليات تحديد الأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة تمهيدا لتقديم المساعدات اللازمة لهم سواء كانت مادية أو عينية .

ونوه نائب محافظ سوهاج إلى أنه تم توجيه مسئولي التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية لسرعة الانتهاء من حصر وإعداد البيانات الخاصة للمستحقين لهذه المساعدات من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومدن المحافظة، مؤكدا أن الأولوية سوف تكون لأسر حياة كريمة والعمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. 

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد القاضي قام بجولة تفقدية لمشروعات حياة كريمة بقرى " فاو جلي، والفراسية" بمركز ومدينة ساقلتة والتي تشمل 5 مشروعات كهرباء، وتعليم، وبنية تحتية "تطوير الوحدة الصحية بفاو جلي" بتكلفة اجمالية 9 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء مدرسة الفراسية للتعليم الأساسي بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه.
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