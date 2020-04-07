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اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-4-2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:02 ص
ريال سعودي
ريال سعودي
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قسم الاقتصاد
استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2020.

ويقدم  موقع "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سجل الدولار نحو 3.76 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار.
سجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.20 جنيه مصري.
سجل سعر 1 يورو نحو 4.06 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.
سجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.66 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.
سجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.00 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.
سجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.67 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.
سجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.29 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي.
سجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.76 ين ياباني.
سجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.
سجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.61 جنيه سوادني.
سجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 0.96 ريال قطري.

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