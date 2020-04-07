AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بوجبا يرفض توجيه طعنة لـ مانشستر يونايتد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:16 ص
بوجبا
بوجبا
Advertisements
محمد السعيد
رفض الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد، توجيه طعنة لناديه، بفسخ تعاقده من طرف واحد، والرحيل عن الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية، أن بول بوجبا بإمكانه فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد، وفقا للمادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تعطي لأي لاعب تحت سن الـ 28 عاما، حق فسخ تعاقده مع ناديه من طرف واحد، حال مر على تعاقده ثلاث سنوات.

وأضافت الصحيفة أن المبلغ الذي سيدفعه بوجبا لإدارة مانشستر يونايتد، حال فسخ عقده، سيترواح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة، أن بول بوجيا يستبعد فكرة استغلال لوائح الفيفا، من أجل الرحيل عن مانشستر يونايتد بهذه الطريقة.

وكان بوجبا انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016، قادما من يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو.

يذكر أن ريال مدريد ويوفنتوس أبرز المهتمين بضم بول بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ من إدارة مانشستر يونايتد بشأن مصير بوجبا

بوجبا يستبعد هذا النادي من حساباته الفترة المقبلة

مانشستر يونايتد يستخدم بوجبا للحصول على خدمات دي ليخت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال 12 ساعة.. ارتفاع جديد في عدد إصابات كورونا بالسعودية

الأطباء صلوا عليها.. تفاصيل وفاة أول حالة داخل العزل الصحي

في عيد ميلاد جاكي شان .. تعرف على حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

في ذكرى وفاة ناهد شريف.. تعرف على عدد أزواجها

في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تزوجت مسيحيًا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار بيجو peugeot من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور