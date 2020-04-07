بوجبا يرفض توجيه طعنة لـ مانشستر يونايتد





وذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية، أن بول بوجبا بإمكانه فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد، وفقا للمادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تعطي لأي لاعب تحت سن الـ 28 عاما، حق فسخ تعاقده مع ناديه من طرف واحد، حال مر على تعاقده ثلاث سنوات.





وأضافت الصحيفة أن المبلغ الذي سيدفعه بوجبا لإدارة مانشستر يونايتد، حال فسخ عقده، سيترواح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.





وتابعت الصحيفة، أن بول بوجيا يستبعد فكرة استغلال لوائح الفيفا، من أجل الرحيل عن مانشستر يونايتد بهذه الطريقة.





وكان بوجبا انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016، قادما من يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو.





يذكر أن ريال مدريد ويوفنتوس أبرز المهتمين بضم بول بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رفض الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد، توجيه طعنة لناديه، بفسخ تعاقده من طرف واحد، والرحيل عن الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.