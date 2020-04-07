دوري تعبان.. ميدو يطالب وزير الرياضة واتحاد الكرة بوضع سقف لرواتب اللاعبين

طالب أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بوضع سقف لـ رواتب للاعبي ومدربي أندية الدوري المصري.





أكثر حاجة لازم الدولة تتعلمها إن لازم يحصل تعديل في الموازنة العامة، لازم الصحة والتعليم يتخصص لهم نسبة اكبر بكتير، لازم يتم تخفيض عدد الموظفين الحكوميين، لازم الفلوس اللي بتتصرف على الكورة والإعلام والفن، يتم تخفيضها بشكل كبير!!، لازم بتعمل سقف مرتبات للاعبين والمدربين والإعلاميين".



وأضاف: "مينفعش العاملين بالقطاع الصحي، والقطاع التعليمي، يبقوا بيعانوا واللاعبين والمدربين والإعلاميين والفنانين، بيتقاضوا مئات أضعافهم.. وهنا الموضوع مش موضوع أرزاق، الموضوع موضوع عدل!! لازم يبقى في نسبة وتناسب.. لازم نستغل الظروف اللي بنمر بيها وحاجات كتيره تتعدل!!".

وتابع ميدو : "مثلا ماينفعش لاعب أو مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا، يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقطاع التعليمي بالذات.. آه لاعب الكورة والمدرب لازم يتم تقديره بشكل جيد لأنها موهبة ومهنة صعبة جدا، لكن الفروق لازم متكونش بعيدة أوي كده!!".





واختتم ميدو تغريدته قائلا: "لازم أشرف صبحي، والأستاذ عمرو الجنايني، يشتغلوا، آه مفيش عقد لأي لاعب أو مدرب يتم اعتماده إلا بسقف معين يزيد كل 3 سنوات، السقف ده ١٥٪.. الأندية المصرية كلها بلا استثناء بتخسر ملايين.. وإيه العائد؟ مفيش أي عائد!! دوري تعبان من غير جمهور بيفرز ٢ أو ٣ لاعيبة مميزين كل موسم!!".

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "