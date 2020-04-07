سعر الأسماك اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الأسماك فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020.





وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 30 إلى 36 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 26 جنيها والبلطي الأسواني بـ 35 جنيها.





فيما بلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 30 جنيها، والمكرونة السويسي سعرا يتراوح ما بين 60 لـ70 جنيها، والمكرونة المجمدة سجلت نحو 35 جنيها للكيلو.





وتراوح سعر كيلو سمك البورى رقم 1 بسعر يترواح ما بين 59 إلى 65 جنيها، وسجل سعر البورى 2 سعر يتراوح ما بين 40 و50 جنيها.





كما سجل المرجان نحو 25 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون سجل نحو 60 جنيها، والدنيس سجل نحو 90 جنيها.





بينما سجل سعر السردين المجمد نحو 30 جنيها، وسجل سعر ماكريل مجمد 25 جنيها، وقار سجل نحو 80 جنيها.