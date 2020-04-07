صباح البلد يستعرض آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.. فيديو

تابع برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد، والجهود التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لمكافحة انتشار الفيروس، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بـ سداد 30% من مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات.





كما يستعرض البرنامج آخر مستجدات انتشار الفيروس عالميا، وتناول إحصائيات وأرقام انتشار الفيروس، وأجرى عددا من المداخلات الهاتفية من خلال شبكة مراسلين القناة المنتشرة في أوروبا، للوقوف على حقيقة الأوضاع أولا بأول.





برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.