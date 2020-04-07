للمرة الأولى عبر الإنترنت.. وثائقيات العلوم والخيال العلمي في مكتبة الإسكندرية

ينظم قطاع المكتبات مكتبة الاسكندرية، غدا الأربعاء، فعالية نادي "ساينس سي" أو رؤية العلم لوثائقيات العلوم والخيال العلمي، وهو لقاء ربع سنوي يعرض ويناقش مختارات من مقتنيات المكتبة من الأفلام الوثائقية العلمية، والأفلام الروائية عن العلوم والخيال العلمي.





تأتي الفعالية في ظل اهتمام مكتبة الإسكندرية بتقديم خدماتها الثقافية والعلمية، وتقام للمرة الأولى عن بعد عبر الإنترنت، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وسوف تتاح الفعالية عبر الإنترنت لمناقشة الحلقة الأولى من سلسلة وثائقيات "كوكب الأرض" بعنوان "من القطب إلى القطب"، وهي من ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 8 أبريل عبر تطبيق "زووم".



ووفقا لبيان صادر عن المكتبة اليوم، الثلاثاء، فإن اسم الفعالية مأخوذ من دمج كلمتي علوم ورؤية، وهو ما يهدف إليه هذا النادي في إطارٍ يجمع بين تأثير الصورة وجمال العرض في الوثائقيات في ظل خيال السينما وجماليات المؤثرات بأنواعها في الأفلام، مع الإشارة إلى عناوين الكتب المتاحة بالمكتبة التي تتناول الأفكار العلمية في الأفلام المعروضة.



