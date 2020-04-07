الصحة توجه رسالة لجيش مصر الأبيض في ظل أزمة كورونا

وجهت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، رسالة شكر وتقدير إلى أعضاء الفريق الطبى بالمحافظة، على جهودهم المضنية والمبذولة في مجابهة انتشار وباء كورونا المستجد.





وقالت سلام، في رسالتها، للفريق الطبي، أ عانكم الله وسدد خطاكم وجعلكم عونًا لكل مريض .. تسطرون بجهدكم تاريخًا سيدرس للأجيال.. لابد أن تعلموا أن حماية الفريق الطبى هى أولى أولويات وزارة الصحة المصرية.





وتابعت " ننفذ بروتوكولات وزارة الصحة التى من شأنها حماية مقدمى الخدمة الطبية والمريض والتى تنبثق من بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وكان لزامًا علينا تفسير البروتوكول وتعميمه على جميع مقدمى الخدمة الطبية".



