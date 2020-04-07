AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الصحة توجه رسالة لجيش مصر الأبيض في ظل أزمة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
وجهت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، رسالة شكر وتقدير إلى أعضاء الفريق الطبى بالمحافظة، على جهودهم المضنية والمبذولة في مجابهة انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت سلام، في رسالتها، للفريق الطبي، أعانكم الله وسدد خطاكم وجعلكم عونًا لكل مريض.. تسطرون بجهدكم تاريخًا سيدرس للأجيال.. لابد أن تعلموا أن حماية الفريق الطبى هى أولى أولويات وزارة الصحة المصرية.

وتابعت "ننفذ بروتوكولات وزارة الصحة التى من شأنها حماية مقدمى الخدمة الطبية والمريض والتى تنبثق من بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وكان لزامًا علينا تفسير البروتوكول وتعميمه على جميع مقدمى الخدمة الطبية".

وأشارت وكيل وزارة الصحة بفر الشيخ، إلى أن هذا بهدف تحقيق الحماية للفريق الطبى وحتى يحرص الفريق الطبى كل الحرص لاتباع إجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية بعناية فائقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني

10 صور لجيش مصر الأبيض من داخل مستشفيات العزل

«الأطباء» تطالب الصحة بفحص الأطقم الطبية المخالطة لفيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. برتوكول تعاون بين مستشفيات مديرية الصحة وجامعة المنيا

بعد واقعة معهد الأورام.. أمين الأطباء يحذر: إذا لم نضع الأولوية للفريق الطبى فسوف يموت الكثيرون

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: سأعتبر الدوري المصري ملغى ما لم يصدر هذا القرار

إعلامية تكشف عن الوجه الخفى وراء انتشار فيروس كورونا

شاهد.. أحدث ظهور لـ إنجي خطاب في الحجر الصحي

أخبار الفن.. اغتصاب مطربة لمدة 10 سنوات.. ظهور مفاجئ لـ خطيبة هيثم أحمد زكي .. سيلينا جوميز تتبرع مجددا بسبب كورونا

تخفيض الرواتب أبرزها.. 3 أزمات تحاصر الأهلي في زمن كورونا

أسرار ليلة النصف من شعبان.. 19 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في الرياض

بسبب فيروس كورونا.. أم تفقد طفلتها الرضيعة بعد يوم واحد من ولادتها

خليك في البيت هذا الشخص ناقل للعدوى لفيروس كورونا بدون أعراض