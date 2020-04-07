آداب العطس.. إجراءات وقائية جديدة لأطقم التمريض بالمستشفيات للوقاية من كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، إن وسائل الإعلام قائمة بدورها الحالي على أكمل وجه من ناحية التوعية المجتمعية بمخاطر أزمة كورونا.









وأضافت الدكتورة كوثر محمود خلال برنامج "صباح البلد" عبر فضائية صدي البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن حالات الإصابات بالفيروس واردة في جميع أنحاء العالم حتى إذا تم اتخاذ جميع الاحتياطات، فإن قدرة السيطرة على الفيروس لن تصل إلي 100% .









ووجهت نقيب عام التمريض المصري رسالة للشعب المصري، بأهمية الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس، وفي حالة الإصابة فإن هناك بروتوكولا كاملا للتعامل مع المصابين .









وأضافت أن الـ 300 ألف ممرض وممرضة مصرية على استعداد تام، أن يؤدوا واجبهم تحت أية ظروف، وفي أي وقت .









وتابعت: أن أطقم التمريض يخضعون للتدريب، من قبل طاقم طبي تدريبي متواجد في كل مستشفيات مصر، وهناك إجراءات وقائية جديدة من حيث طرق استخدام مستلزمات الوقاية وأخري تعرف بـ "آداب العطس".



