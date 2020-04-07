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أخبار العالم

روسيا تسجل زيادة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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محمد علي
ارتفع عدد الحالات المصابة في روسيا  بفيروس كورونا المستجد، خلال الشهر الماضي، وتنامت الأعداد بشكل تدريجي، وإن كان أسرع من بعض الدول الأخرى في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة موسكو تايمز.

وسجلت روسيا اليوم 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومع استمرار انتشار الفيروس التاجي الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 74000 شخص في جميع أنحاء العالم ، كثفت روسيا من إجراءاتها للتصدي للوباء ومنع انتشاره داخل البلاد.

مع الـ 200 إصابة جديدة، يكون العدد ارتفع في يوم واحد فقط من المصابين بزيادة 1154  ما يجعل العدد الإجمالي 7497 حالة إصابة بالفيروس في  روسيا  حتى الآن و 58  حالة وفاة .

وبلغت إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم من المصابين 1,348,203 أما المتعافين فكانوا 286,512، بينما ارتفعت الوفيات إلى 74,795. 

ويمثل العدد الرسمي للزيادة في الحالات تعد قياسية  بالنظر لكونها في يوم واحد.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن تمديد "أسبوع عدم العمل" على الصعيد الوطني حتى 30 أبريل بعد أن سجلت البلاد زيادة حادة في الحالات يوم الخميس الماضي.

وأضاف في خطاب متلفز،أنه سوف يفوض سلطة اتخاذ القرار بشأن تدابير مكافحة الفيروس إلى السلطات الإقليمية بالنظر إلى الاختلافات الإقليمية في معدلات الإصابة.

وقع بوتين على تشريع يفرض عقوبة شديدة - بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات - للأشخاص المدانين بنشر معلومات كاذبة عن الفيروس.

ويفرض التشريع أيضًا عقوبات على الأشخاص الذين يخالفون قواعد الحجر الصحي التاجي، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأعلنت روسيا أمس،عن 954 إصابة جديدة بالفيروس ، ليصل العدد الرسمي للحالات إلى 6343 حالة ، وهو ما يمثل أيضًا زيادة قياسية جديدة ليوم واحد.

وضمن الإجراءات المعاونة للعالم،  فسترسل روسيا مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي ، وفقا لمرسوم  وقعه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

أما محليًا، فقد قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمر تليفزيوني عبر الفيديو مع حكومته - إن روسيا خصصت ما يقرب من 18 مليار دولار لمحاربة جائحة الفيروس التاجي.

وفرضت عدة مناطق في روسيا قيودًا على مبيعات الكحول خلال أنظمة العزل الذاتي الخاصة بها،و حظرت بعض المدن في جمهورية ساخا في سيبيريا ، بما في ذلك ياكوتسك ، بيع الكحول تمامًا.

  
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