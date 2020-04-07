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محافظات

حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمطروح

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
شنت الأجهزة التنفيذية بمطروح بالتعاون والأجهزة الأمنية حملات لإزالة التعديات على  أراضي الدولة بمطروح؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنفيذ سلطة القانون ومنع اى حالات تعدى على اراضى الدولة او مخالفات بالبناء العشوائي مع استغلال البعض  لمواجهة الدولة تداعيات ازمة فيروس كورونا .
 
حيث قاد اللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الضبعة حملة  بقريه جميمه ،حيث تم إيقاف أعمال تعدي بمزرعة قديمه بالشروع في تحويلها لانشاء 10محلات وقد تم ازالة السقف الخشبي إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 كذلك تم المرور علي قريه زاويه العوامه ورصد  5حالات بناء منازل بدون ترخيص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ،وقيام إحدى القرية  السياحيه بالشروع في إنشاء بوابة بدون ترخيص بحري الطريق الدولي وتم إيقاف الأعمال وجار استكمال الإجراءات القانونية حيالها.

كما أعلن  اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم   تنفيذ  قرارين  إزالة التعديات،  الأول برقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٠ بمنطقة السوق بمساحة (١٢) متر طولي والآخر رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٠ بمنطقة الدكرور بمساحة (١٤) متر مربع بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز وعضوية مدير الإدارة الهندسية و الإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة وبحضور مأمور قسم شرطة سيوة والقوة المرافقة له.

وأضاف أنه  تم تحرير محضر بذلك لتنفيذ قراري الإزالة، وناشد رئيس مركز ومدينة سيوة  المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة سواء بالبناء العشوائي بدون تقنين لافتا انه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمطروح
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمطروح
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمطروح
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمطروح
حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمطروح
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