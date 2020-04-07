وزير الرياضة يوجه باستمرار فتح مراكز الشباب للجهات المختصة بصرف رواتب المواطنين

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في كافة المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتماشيا مع قرارات الحكومة المتخذة في هذا الشأن.





ووجه صبحي، وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر المختلفة، إستمرار المشاركة المجتمعية لمراكز الشباب والأندية المستضيفة والمتعاونة مع هيئة البريد وهيئة التأمينات والمعاشات في صرف رواتب المواطنين، وذلك منعا للتكدس والازدحام.



