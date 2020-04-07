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رياضة

وزير الرياضة يوجه باستمرار فتح مراكز الشباب للجهات المختصة بصرف رواتب المواطنين

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:13 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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ريهام بكير
يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في كافة المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتماشيا مع قرارات الحكومة المتخذة في هذا الشأن.

ووجه صبحي، وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر المختلفة، إستمرار المشاركة المجتمعية لمراكز الشباب والأندية المستضيفة والمتعاونة مع هيئة البريد وهيئة التأمينات والمعاشات في صرف رواتب المواطنين، وذلك منعا للتكدس والازدحام.

يأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، مع الوزرات والهيئات الحكومية، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كرونا المستجد.
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