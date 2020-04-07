يستقبل الآلاف يوميا.. تجار يطالبون بتعقيم سوق الجملة بالزقازيق من كورونا

ناشد عدد من التجار وأصحاب المحلات بسوق الجملة الكائن بشارع فاروق بمدينة الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تعقيم المحال والأماكن الموجودة بالسوق وذلك لمنع ومقاومة انتشار فيورس كورونا المستجد.

وأكد "عصام العنتبلي" أحد التجار بسوق الجملة بمدينة الزقازيق في استغاثته التي أطلقها عبر موقع صدي البلد ان السوق يستقبل يوميا آلاف الأشخاص ما بين تجار وعمال وشيالين وأصحاب الخضر والفاكهة من كل مكان ومن مختلف مراكز وقري المحافظة ومن خارج المحافظة ايضا ، ولذا يجب إجراء عملية التطهير والتعقيم بصفة دورية.

وأضاف "العنتبلي" ان أجراء عملية التطهير يجب ان لا تكون مرة واحدة وفقط ولكن يجب ان تكون بصورة دورية ومستمرة وخلال الفترة المنتشر بها الفيروس حتى لا تتعرض المحافظة الي كارثة كبري لا سمح الله.

واستكمل عدد من رواد السوق انهم يستبشرون خيرا في الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ومسئولي حي أول الزقازيق بالاهتمام بمطلبهم والذي يعتبرونه مشروعا وممكن التحقيق وذلك رحمة بهم وبجميع المترددين علي السوق وعلي جميع أبناء المحافظة.

وعلي جانب أخر فقد شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق قوات الأمن حملات مكبرة على الأسواق والسويقات المتواجده بنطاق المحافظة بناء علي تكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع قوات الامن لفض الأسواق و السويقات العشوائية لمنع تجمعات المواطنين مؤكدا استمرار أعمال النظافة والتطهير بالاسواق والسويقات العشوائية حفاظآ على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيروسات.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض سوق اسبوعى بقرية كفر كشك التابعة للوحدة المحلية بكفر شاويش كما تم فض سوق اسبوعى بقرية الديدامون ومنع تجمع للباعة الجائلين بقرية النمروط بالوحدة المحلية بالصوالح بالاضافه الى فض تجمع كبير للباعة الجائلين بوسط المدينة لمنع تكدس المواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بفض سوق قرية كوم الاشراف وفض أربعة أسواق بقري (شيبة ام الزين تلحوين بني شبل وكفر محمد حسين) وذلك في إطار حرص الدولة على مواطنيها من خطر التجمعات والاصابه بفيروس كورونا.