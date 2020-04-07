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أخبار العالم

ضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة حول بعثرة الأموال .. شاهد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 ص
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
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ميرنا محمود
نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

كتب ضاحي خلفان : "السنوات الخمسة عشر الماضية بعثر الأموال العامة عندنا خبايل...كلما نصحنا أن احذروا منهم ما يسمعك احد".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

- كثير منهم لم يحترم النعمه ولعب بالاموال لعب بأشياء تافهه و لمجرد الفشخره Slightly والحين يوم الوطن محتاج لهم مختفين

- والله أخي الحبيب الوطن بخير وإن شاء الله ما يحتاج إلى دعم أحد حفظ الله الإمارات وقادتها وشعبها الطيب
الله يعوّض ..

- طارت ..بالهوا وحلّقت بالسما عالي ..لحدن سمَى عليها لا عم(ن) ولا خالي..والله صدقت يا أخي الحبيب
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