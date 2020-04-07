ضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة حول بعثرة الأموال .. شاهد





كتب ضاحي خلفان : "السنوات الخمسة عشر الماضية بعثر الأموال العامة عندنا خبايل...كلما نصحنا أن احذروا منهم ما يسمعك احد".





وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





- كثير منهم لم يحترم النعمه ولعب بالاموال لعب بأشياء تافهه و لمجرد الفشخره Slightly والحين يوم الوطن محتاج لهم مختفين





- والله أخي الحبيب الوطن بخير وإن شاء الله ما يحتاج إلى دعم أحد حفظ الله الإمارات وقادتها وشعبها الطيب

الله يعوّض ..





- طارت ..بالهوا وحلّقت بالسما عالي .. لحدن سمَى عليها لا عم(ن) ولا خالي.. والله صدقت يا أخي الحبيب

السنوات الخمسة عشر الماضية بعثر الاموال العامة عندنا خبايل...كلما نصحنا ان احذروا منهم ما يسمعك احد. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 7, 2020

نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".