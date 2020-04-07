تخفيض الرواتب أبرزها.. 3 أزمات تحاصر الأهلي في زمن كورونا

تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي انتظارًا لموقف الفريق الأول للكرة من القرارات التي أصدرها أغلب لاعبي العالم بتخفيض رواتبهم في الفترة الحالية بسبب الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومن بينها إيقاف النشاط الرياضي والمسابقات المحلية والقارية.





وترفض إدارة النادي فكرة طرح الأمر للنقاش من جانبها حيث تنتظر موقف اللاعبين والفرق الرياضية وأجهزتهم الفنية في هذا الأمر خاصة مع توقف المسابقة والذي سيتبعه دون شك توقف العائد المالي من حقوق الرعاية والبث التليفزيوني بجانب غلق مقرات وفروع القلعة الحمراء والذي تسبب في غياب عدد من الموارد المالية أيضًا.





ولم تكن الأزمة المالية وعقود الفرق الرياضية هي الشئ الوحيد الذي يؤرق الأهلي ولكن هناك أمرين اخرين أولهما شراء بطاقة رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي وهو ما بدأ فعليًا خلال الساعات الماضية، والأمر الأخر هو تركز لجنة التخطيط خلال الفترة الحالية علي ترجمة تقرير المدير الفني رينيه فايلر وتدور نقاشات عدة عبر الهاتف حول اللاعبين الذي سيتم التحضير لشرائهم.



