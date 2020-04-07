AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تخفيض الرواتب أبرزها.. 3 أزمات تحاصر الأهلي في زمن كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي انتظارًا لموقف الفريق الأول للكرة من القرارات التي أصدرها أغلب لاعبي العالم بتخفيض رواتبهم في الفترة الحالية بسبب الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومن بينها إيقاف النشاط الرياضي والمسابقات المحلية والقارية.

وترفض إدارة النادي فكرة طرح الأمر للنقاش من جانبها حيث تنتظر موقف اللاعبين والفرق الرياضية وأجهزتهم الفنية في هذا الأمر خاصة مع توقف المسابقة والذي سيتبعه دون شك توقف العائد المالي من حقوق الرعاية والبث التليفزيوني بجانب غلق مقرات وفروع القلعة الحمراء والذي تسبب في غياب عدد من الموارد المالية أيضًا.

ولم تكن الأزمة المالية وعقود الفرق الرياضية هي الشئ الوحيد الذي يؤرق الأهلي ولكن هناك أمرين اخرين أولهما شراء بطاقة رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي وهو ما بدأ فعليًا خلال الساعات الماضية، والأمر الأخر هو تركز لجنة التخطيط خلال الفترة الحالية علي ترجمة تقرير المدير الفني رينيه فايلر وتدور نقاشات عدة عبر الهاتف حول اللاعبين الذي سيتم التحضير لشرائهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد سمير أطلق الشرارة .. نجوم الأهلى والزمالك يتسابقون فى تحدى الخير

الأهلي يصدم رمضان صبحي

تراجع أسعار اللاعبين بسبب أزمة كورونا .. تفاصيل

برنامج تدريب أسبوعي لرجال يد الأهلي

الأهلي ينتظر قرار الفيفا لتحديد موقف المعارين ورمضان صبحي

عبر الفيديو كونفرانس.. 4 قرارات مهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي

ترشيحاتنا

أذية البشر.. مسن مصاب بكورنا يبصق في وجه رجل ويتوفى بعدها

وضع زيت السمسم على البشرة يقى من كورونا ..اعرف الحقيقة

صدمة.. مدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق..فيديو

شاهد.. أحدث ظهور لـ إنجي خطاب في الحجر الصحي

ظهور مفاجئ.. خطيبة هيثم أحمد زكي تعود مجددا بعد فترة اختفاء

في زمن كورونا.. لا زواج ولا طلاق في دبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجول.. زوجة ماجد المصري تعايره بـ الكرش.. شاهد

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في الرياض

بسبب فيروس كورونا.. أم تفقد طفلتها الرضيعة بعد يوم واحد من ولادتها