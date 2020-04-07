ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ إصابات كورونا

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي الثلاثاء 7 أبريل مع تركيز المستثمرين على مؤشرات مبكرة بأن الوباء ربما يتباطأ، في حين تتخذ شركات كبرى خطوات لتعزيز السيولة بعدما أدت إجراءات العزل لانهيار الطلب العالمي.



وارتفع المؤشر Stoxx600 الأوروبي 2.7% مسجلًا أعلى مستوى في نحو شهر، في الوقت الذي يشير فيه حكام عدد من الولايات الأمريكية الأشد تضررا إلى أن تفشي كورونا ربما وصل لمرحلة استقرار.



وقفزت الأسهم الإسبانية 2.2% مع تباطؤ الوفيات جراء الإصابة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي اليوم ما دفع الحكومة لدراسة تخفيف تدريجي لإجراءات وقف الأنشطة في أنحاء البلد.





يذكر أن Stoxx600 ارتفع بأكثر من 22% منذ نزوله لأقل مستوى في ثمانية أعوام في مارس، لكنه يظل منخفضا بما يزيد على 24% عن ذروة فبراير حين أدى التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد إلى توقف أنشطة الأعمال.



وأصبحت تاليس الفرنسية أحدث شركة كبيرة تقلص توزيعاتها وتعلق توقعات الأرباح، لكن أسهمها صعدت 1.8% بعد أن قالت إنها وقعت تسهيلا ائتمانيا جديدا بملياري يورو لتدعيم السيولة.



