نجل منصور الجمال يكشف تفاصيل صلاة الجنازة على والده





وقال يحي الجمال عبر حسابه الشخصي على تويتر إنه من المقرر إقامة صلاة الغائب على والده ويمكن لكل صديق الصلاة من منزله والدعاء لوالده.





وتابع عبر حسابه قائلا : " بسبب الظروف الاستثنائية اللي كلنا بنمر بها اليومين دول سوف نقيم صلاة الغائب علي روح أبي منصور الجمال رحمه الله بعد صلاة ظهر الثلاثاء ٧ ابريل. يعني ممكن كل واحد يصلي من بيته صلاة الجنازة".





وكان رجل الأعمال منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة نيوز جيزة للتنمية العمرانية، توفي أمس الاثنين بعد صراع مع المرض، إذ تعرض خلال الأسابيع القليلة الماضية لوعكة صحية أصيب خلالها بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي.









تصدرت وفاة رجل الأعمال منصور الجمال تريند جوجل والأكثر بحثا. وكشف يحي الجمال نجل رجل الأعمال منصور الجمال تفاصيل صلاة الجنازة على والده.