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وزير القوى العاملة يوجه رسالة حول منحة العمالة غير المنتظمة ومواعيد وطريقة الصرف

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:59 ص
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
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هاجر إبراهيم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقوم بالتوجيه بأن يكون هناك رعاية للعمالة بشكل عام وللعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، مشيرا إلى أن الدولة الأن تمر بظروف صعبة نظرا لتفشي فيروس كورنا.


وأضاف "سعفان"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بتوجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك منحة لمدة ثلاث أشهر بقيمة 500 جنيه، موضحا أنه يتم الأن القيام بغرفة عمليات لمحاولة التنسيق وتحديد موعد الصرف يوم الأحد حتى يوم الخميس.


وأكد وزير القوى العاملة، أن اليوم غير مطلوب من أى شخص قام بالتسجيل داخل موقع الوزارة التواجد أمام أى منفذ من المنافذ إلا عندما تصل إليه الرسالة على الهاتف الخاص به، لافتا إلى أن تلك الرسالة تحدد له التاريخ والمنفذ الخاص به.


وأوضح أن قرار إرسال رسالة من الوزارة إلى المواطنين عبر هواتفهم كان من أجل تقليل التزاحم وعدم انتشار فيروس كورونا فى مصر، مشيرا إلى أنه فى ظل هذا الظرف كان هناك تجمعات والتى كان آخرها البارحة أمام البنوك.


وأفاد وزير القوى العاملة، بأن الرئيس السيسي لم يترك العمالة المنتظمة فى بعض القطاعات المتضررة على رأسها قطاع السياحة، حيث قام بالتكفل بها، بالإضافة إلى إنشاء آلية مع وزير السياحة والآثار وغرفة اتحاد السياحة من أجل البدء فى تنظيم العملية مع الشركات السياحية.
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