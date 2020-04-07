قناة عربية تعرض مسلسلا "مهينا للسعوديين".. وتدخل عاجل من السلطات

أثار المسلسل السعودي "عيال صالح" غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إساءته لأهالي الجنوب بالسعودية

وأعلن رواد مواقع التواصل غضبهم من المسلسل وتحديدا من الحلقة التاسعة عشرة واتهموا المسلسل بأنه يظهر أهالي الجنوب بأنهم تجار مخدرات.





وجاء من بين التعليقات على موقع تويتر: "إن ‏مسلسل عيال صالح يصر على أن أهل الجنوب لازالوا يوزعون المخدرات ويصنعونها ويروجونها من داخل أروقة القرية".





وأضاف: "لم يعلموا أن هذه القرى صنعت الرجال وأنجبت من بين منازلها أجيالا يُفاخر بهم الوطن، هل الموقع كان مغري لمنتج العمل لكي يظهره بتلك الرؤية الحقيرة وغير اللائقة.



