مدير خدمات نقل الدم يوجه نداءً إنسانيا للمصريين لمواجهة تداعيات كورونا.. فيديو

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن الإقبال على عملية التبرع بالدم تراجع بشكل كبير في ظل الظروف التى يمر بها العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا، وتخوف المواطنين من الأماكن الطبية، لافتًا إلى أن هناك علاقة بين قلة التبرع بالدم وتطبيق قرار حظر التجول، مؤكدًا أنه حتى الآن الوضع مستقر وهادئ.





وأضاف الدكتور إيهاب سراج الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أنه جار الحفاظ على مخزون الطوارئ للدولة من الدم، مشيرًا إلى أن هناك قلقا من قلة أكياس الدم بالمستقبل، لذلك ندعو المواطنين للتبرع.





وأوضح أن الوضع مستقر حاليًا، ولكن الخوف من المستقبل، مشيرا إلى أنه يتم تطهير وتعقيم عربات التبرع بالدم مرتين يوميًا، مرة قبل خروجها من أماكنها وبعد انتهاء ساعات العمل، وذلك من قبل أشخاص مسئولين من هيئة السلامة المهنية.





ونوه إلى أن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال عملية التبرع بالدم، وأن التحاليل التى تتم بالدم للتعرف على الفيروسات التى تنتقل بالدم ولا يوجد بها فيروس كورونا المستجد.





ووجه رسالة للمواطنين قائلًا: "اطمئنوا تمامًا، جميع سيارات نقل الدم معقمة ومطهرة بالكامل"، مضيفًا: "نجرى تحاليل قبل التبرع بالدم للتأكد من صحة المواطنين وتجنب انتقال الفيروسات"، مؤكدًا أنه لا توجد أى طريقة لنقل العدوى من خلال مراكز التبرع بالدم.