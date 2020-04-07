وزير الاستثمار الأسبق: الاقتصاد العالمي مُقبل على مرحلة ركود بسبب كورونا

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، أن الاقتصاديين توقعوا حدوث ركود في الاقتصاد العالمي بنهاية العام الحالي 2020 على خلفية الحروب التجارية بين الصين وأمريكا، وأزمة الديون الدولية بين الدولتين.





وأضاف وزير الاستثمار الأسبق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم الفضائية للإعلامي دكتور حسين سالم، أنه بفعل أزمة كورونا الحالية أصبح العالم بالفعل مقبل على مرحلة الركود الاقتصادي، خاصة مع توقعات بانكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.15% في ظل هذه الأزمة، بعد أن كانت التوقعات قبل الأزمة تشير إلى ارتفاع معدلات النمو إلى أكثر من 2.5%.





وأشار أشرف سالمان، إلى أن الاقتصاد المصري يحظى بعدة نقاط قوة، أبرزها أن الناتج المحلي الإجمالي متنوع ما بين الصناعات العقارية والقطاع الصناعي والزراعي، وله ميزة تنافسية في الخدمات المالية والتكنولوجية والترقيم، كما أن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري التي نفذها الرئيس السيسي منذ توليه في 2014 ساهمت بقوة في دعم ومساندة الاقتصاد وقوته.



