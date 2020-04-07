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أخبار العالم

كيف ينتقل فيروس كورونا عبر الكلام والتنفس.. طبيب صيني يجيب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 ص
كيف ينتقل فيروس كورونا
كيف ينتقل فيروس كورونا عبر الكلام والتنفس.. طبيب صيني يجيب
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القسم الخارجي
يعيش العالم منذ ديسمبر 2019 في حالة يرثى لها، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وانتاب الكثير القلق من كيفية انتقال الفيروس الذي أصاب أكثر من مليون وربع المليون شخص.



وأكد عدد من الخبراء والأطباء، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر، من خلال الرذاذ المتطاير من الأنف أو الفم من الشخص المصاب، من خلال الجسيمات الميكرومترية.



وقال كازيوهو تاتيدا، رئيس المؤسسة اليابانية لمكافحة الأمراض المعدية إن عمليات انتقال فيروس كورونا لا تحدث أثناء المحادثات، أو حتى عندما يقف الناس على مسافة معينة، ولكن تتم العدوى عن طريق القطرات المتطايرة الدقيقة من الأنف أو الفم ولكن بشكل متقارب من الأشخاص، وفقًا لما ذكرته قناة NHK اليابانية في تقرير لها.


وأوضح تاتيدا، أن طريقة انتقال فيروس كورونا تأتى من جزيئات دقيقة لا تتجاوز حجمها ميكرومتر، ويطلق عليها "عدوى القطيرات الدقيقة".



وقدمت القناة تجربة بشأن كيف يمكن مراقبة تلك القطرات الدقيقة بتقنيات تكنولوجية تستخدم عبر كاميرات عالية الحساسية.



وأوضحت أن هذه التكنولوجيا تمكن العلماء من مراقبة القطرات التي  تبلغ حجمها 1 ميكرومتر.
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