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أخبار العالم

روسيا: تسيير 3 رحلات لإجلاء المواطنين من تايلاند واليابان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت شركة "اس-7" الروسية للطيران، اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على تصريحات لتسيير 3 رحلات لإجلاء المواطنين الروس من تايلاند واليابان.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان الشركة قوله "إنه اعتبارا من اليوم، ستقوم الشركة برحلات من طوكيو إلى فلاديفوستوك، ومن بانكوك إلى نوفوسيبيرسك وإيركوتسك".
وتابع البيان "ننصح جميع المواطنين الذين يريديون العودة إلى روسيا بمليء استمارة البيانات على موقع الخدمات الحكومية الموحد".
وكانت هيئة الطيران المدني في روسيا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية لإعادة مواطني روسيا من الدول الأجنبية.
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