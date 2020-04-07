استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. الدولار يسجل 15.68 جنيه.. اليورو بـ 17.10 جنيه.. اليوان الصيني 2.22 جنيه.. والذهب مستقر فى بداية تعاملات الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 -4 -2020 في البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-4-2020

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020









يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه اليوم الثلاثاء 7 - 4 - 2020 ، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى التعاملات اليومية بالبنوك ، وعلى رأسها الدولار، كما يوفر الموقع خدمة أسعار الذهب للقراء بالأعيرة المختلفة بالإضافة للرسوم المقررة وسعر المصنعية.





واستقر سعر الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 7 - 4 - 2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.68 جنيه للشراء. 15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء. 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء. 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء. 15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء. 15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.70 جنيه للشراء. 15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء. 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.70 جنيه للشراء. 15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك بلوم 15.7 جنيه للشراء و15.8 جنيه للبيع

سعر الدولار الكويت الوطنى 15.72 جنيه للشراء. 15.82 جنيه للبيع.





كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2020، وجاءت على النحو التالي:



سعر اليورو مقابل الجنيه سجل سعر اليورو 16.95 جنيه للشراء و17.10 للبيع وفقا للبنك المركزى فيما سجل اليورو سعر 16.89 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى

سعر الجنيه الاسترليني سجل الجنيه الاسترليني 19.28 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزى المصرى فيما بلغ سعره 19.14 للشراء و19.44 للبيع فى البنك الأهلى المصرى

سعر الفرنك السويسرى سجل الفرنك السويسرى سعر 16.03 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع بحسب البنك المركزى المصرى فيما سجل 16.01 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى

سعر الين اليابانى سجل سعر 100 ين ياباني 14.36 جنيه للشراء و14.48 للبيع وفقا للبنك المركزى فيما سجل 14.33 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى

سعر اليوان الصيني سجل سعر اليوان الصيني 2.21 للشراء و2.23 للبيع بالبنك المركزى كما سجل اليوان الصيني سعر 2.21 جنيه للشراء و2.22 للبيع بالبنك الأهلى المصرى.





وعلى جانب آخر، استقرت سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2020، على آخر ارتفاع لهم أمس، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر 704 جنيهات تقريبا.