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محافظات

فتح معسكر الكشافة بميت خلف كعيادات استقبال خارجية لحالات كورونا بالمنوفية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فتح معسكر الكشافة بميت خلف لاستقبال الحالات المرضية وكعيادة خارجية بديلة لمستشفى الحميات عل أن يقتصر العمل بمستشف الحميات على استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين وبالتنسيق الكامل مع جامعة المنوفية، يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطــالب محافظ المنوفيـة، بأهميـة حسن إدارة العمل داخل المنظومـة وإزالة جميع المعوقات في ظل الظـروف الراهنـة، وتقديم خدمة صحية عالية الجودة، على أن يتم التعامل بآليات غير تقليدية لحل كل المشكلات التي قد تواجه المنظومة في ضوء تنفيذ تلك القرارات.

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتكاتف جميع الجهود لعبور هذه الأزمة.

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