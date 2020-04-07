إحنا مش شياطين.. تعليق صادم لمذيعة صينية عن الأكلات الصينية

قالت فيحاء، مراسلة الاذاعة الصينية بالقاهرة، إن ما يتم تداوله عن أن شوربة الخفافيش كانت السبب في تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد غير صحيح، موضحة أن شوربة الخفافيش هي من الاطباق المعروفة في شمال شرق آسيا وليست في الصين.





وأضافت فيحاء، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون الارضي، أن هناك كثيرا من عادات الاكل المختلفة وغير النظيفة في اسيا والصين وتساعد على انتشار الاوبئة والامراض ولكنها لم تسبب في ظهور فيروس كورونا.





وتابعت فيحاء قائلة: "احنا انسان مش شيطان، ازاي ممكن نأكل هذه المأكولات الغريبة"، وأضافت ساخرة: "معدتنا مصنوعة من الحديد؟!.. فبالتأكيد كل هذه الشائعات ليست من طبيعة الاكل الصيني".





واشارت الى ان ما يتم تداوله من مقاطع مصورة لصينيين يأكلون الخفافيش والفئران وما شابه ذلك هدفه فقط جذب الانظار لتحقيق الارباح، فهناك مرضى مهوسون بجذب الانظار على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من يقتل نفسه امام الكاميرا لكسب الاموال وغيرها الكثير.





وأكدت أن عادات الاكل الصينية تاريخية وكلها ذات علاقة بالاكل الصحي والمفيد وليس كل هذه الخرافات التي يتم تداولها على مواقع التواصل، موضحة أن الصينيين يهتمون باكل الخضروات بشكل كبير.