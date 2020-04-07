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محافظات

صيادلة الإسكندرية تصدر بيانا شديد اللهجة حول مصل لـ كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
حالة من الجدل الواسع بين السكندريين، أثارها ظهور إعلان ممول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عن توافر مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد داخل صيدلية بمنطقة كفر عبده، مع وجود خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وطالب ناشر الإعلان المواطنين بسرعة الحصول على المصل من خلال خدمة التوصيل للمنزل، قبل نفاد الكمية، محذرا مما وصفه تقليد المنتج.

وأثار الإعلان الذي تم تداوله على نطاق واسع، حالة من السخرية بين السكندريين وخاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية عدم وجود مصل لمرض الكورونا حتى الآن.

بدورها حذرت نقابة صيادلة الإسكندرية من تداول بوست عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن إعلان لإحدى الصيدليات عن وجود مصل لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت النقابة، إلى عدم وجود صيدلية بهذا الاسم بمنطقة كفر عبده بالإسكندرية، وعدم صحة ما تضمنه هذا البوست، مؤكدة أنه قد تم رفع الأمر إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
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