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مساعد وزير الخارجية الأسبق: فيروس كورونا كشف هشاشة القطاع الطبي في الدول الكبرى

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:31 ص
كورونا
كورونا
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ريهام فيكتور
قال السفير إبراهيم الشويمى،مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لأول مرة على مستوى العالم يتم اكتشاف فيروس وبائى يهدد كوكب الأرض كله بهذا الشكل.

وأضاف "الشويمى"،خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " دى إم سى"،إننا أمام مرض وبائى معدي يهدد شعوب العالم أجمع ، مؤكدا أنها كارثة لأول مرة يواجهها العالم .

وأشار مساعد وزير الخارجية الاسبق،إلى أن فيروس كورونا مرض غير عادى لأنه لا يحاصر،والدليل هو إصابة رئيس الوزراء البريطاني على الرغم من كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة .

وأضاف مساعد وزير الخارجية الاسبق ، أنه فيروس كورونا ينتشر بسرعة فائقة في العالم كله ولا يوجد علاج له حتى الآن، مشيرا الى ان فيروس كورونا كشف مدى رفاهية الدول الكبرى وعدم استعداد القطاع الطبي بها لأى أزمات .

وأكد ان هناك نزاع سياسى وحرب بيولوجية بين الصين والولايات المتحدة حول خلق الفيروس، بالاضافة الى الخلاف حول دور منظمة الصحة العالمية وانها لم تقم بدورها المنشود حتى الان.
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