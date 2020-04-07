AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعلامية صينية: بلادنا تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا لهذا السبب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:41 ص
فيحاء وانغ، مراسلة
فيحاء وانغ، مراسلة الاذاعة الصينية في القاهرة
Advertisements
فرح علاء الخولي

قالت فيحاء وانغ، مراسلة الإذاعة الصينية في القاهرة، إن الصين استطاعت السيطرة بشكل عام على فيروس كورونا بعد مواجهتها له منذ 3 أشهر.

وأضافت فيحاء، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الصين استطاعت تحقيق تلك السيطرة بشكل سريع وآمن، وهذا يرجع إلى تضامن الشعب والحكومة للتصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا.


وأضافت المراسلة الإذاعة الصينية في القاهرة، أن الالتزام بتعليمات الحكومة للسلامة وعدم الخروج من المنازل كانت واحدة من أهم الخطوات لمواجهة الفيروس، والخروج للضرورة القصوى وبارتداء الأقنعة والجوانتيات الطبية.


وأكدت أن الالتزام بكل الإجراءات الوقائية واتباع لإرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية في النظافة العامة والتطهير كانت الأفضل للتصدي لـ كورونا.


وأشارت إلى أن الصين استطاعت السيطرة على الفيروس بالرغم من مساحتها الكبيرة وتعدادها السكاني الذي يتراوح مليار ونصف، وأن لديها الخبرة في التعامل مع مثل هذه الفترات لأن الصين تعرضت لكثير من الكوارث والأزمات الطبيعية وغير الطبيعية، مؤكدة أن الأمل موجود للسيطرة على الفيروس ولكن يجب إدارة الأزمة بشكل جيد والالتزام بالتعليمات العامة للوقاية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باللغة العربية.. إعلامية صينية تزف خبرا سارا عن علاج فيروس كورونا

دقيقة حداد.. صدى البلد يشاطر الشعب الصيني الأحزان في ضحايا فيروس كورونا

إعلامية صينية لــ «صدى البلد»: نجحنا في اكتشاف علاج لــ كورونا ولدينا الثقة بالانتصار على الفيروس.. استجابة المواطنين عالية للإجراءات الوقائية والأطباء لديهم خبرات متراكمة في علاج أمراض مشابهة

بشرة خير.. توقعات بانتهاء فيروس كورونا القاتل في أبريل المقبل.. تفاصيل

فيحاء وانغ: 14 ألف مصاب بـ كورونا تم شفاؤهم ..فيديو

إعلامية صينية: الحكومة سيطرت على انتشار فيروس «كورونا».. فيديو

ترشيحاتنا

تطور خطير.. الأطباء يحذرون من استخدام علاج جديد لـ كورونا

في ذكرى وفاة ناهد شريف.. تعرف على عدد أزواجها

والدتها فنانة مشهورة وهذا عمرها الحقيقى .. ما لا تعرفه عن أميرة العايدى فى عيد ميلادها

بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟

تخفيض الرواتب أبرزها.. 3 أزمات تحاصر الأهلي في زمن كورونا

خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل

تخفيض جديد في أسعار أوبل opel اليوم في مصر.. صور

جعل زوجته تشرب من ماء الحمام.. القبض على أحد مشاهير سناب شات في السعودية| شاهد