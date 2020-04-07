إعلامية صينية: بلادنا تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا لهذا السبب

قالت فيحاء وانغ، مراسلة الإذاعة الصينية في القاهرة، إن الصين استطاعت السيطرة بشكل عام على فيروس كورونا بعد مواجهتها له منذ 3 أشهر.

وأضافت فيحاء، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الصين استطاعت تحقيق تلك السيطرة بشكل سريع وآمن، وهذا يرجع إلى تضامن الشعب والحكومة للتصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا.





وأضافت المراسلة الإذاعة الصينية في القاهرة، أن الالتزام بتعليمات الحكومة للسلامة وعدم الخروج من المنازل كانت واحدة من أهم الخطوات لمواجهة الفيروس، والخروج للضرورة القصوى وبارتداء الأقنعة والجوانتيات الطبية.





وأكدت أن الالتزام بكل الإجراءات الوقائية واتباع لإرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية في النظافة العامة والتطهير كانت الأفضل للتصدي لـ كورونا.







وأشارت إلى أن الصين استطاعت السيطرة على الفيروس بالرغم من مساحتها الكبيرة وتعدادها السكاني الذي يتراوح مليار ونصف، وأن لديها الخبرة في التعامل مع مثل هذه الفترات لأن الصين تعرضت لكثير من الكوارث والأزمات الطبيعية وغير الطبيعية، مؤكدة أن الأمل موجود للسيطرة على الفيروس ولكن يجب إدارة الأزمة بشكل جيد والالتزام بالتعليمات العامة للوقاية.