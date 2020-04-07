AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات بمركزي الغنايم وساحل سليم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنجوع وقرى ومراكز المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية والتربح مستغلين الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتصدي بكل حسم للمخالفين خاصة في ظل قانون الطوارئ، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر جنح طوارئ لهم وإحالتها للنيابة العسكرية بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء والعمل على الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.


اقرأ أيضا :

شهامة الشرطة وقت الحظر.. لواء ينقذ طفلة لدغها عقرب فى أسيوط

فيروس كورونا يقتحم مستشفى الإيمان بأسيوط.. ماذا حدث بالداخل؟

 

 

ترأس المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بمركزي الغنايم وساحل سليم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز الغنايم وأسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم ومسئولي أملاك الدولة والحملة الميكانيكية والإشغالات والجمعية الزراعية ومسئولي حماية النيل والري بالمركزين.


وقال السكرتير العام إنه تم تنفيذ 18 قرار إزالة لمخالفات بناء على الأراضي الزراعية بقرى الغنايم وساحل سليم، لافتًا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الشأن وتشديده المستمر على تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار حملة الإزالة بصفة يومية لإزالة كل التعديات ومخالفات البناء خاصة المبنية على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة أولًا بأول دون تقاعس أو تهاون.

تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات بمركزي الغنايم وساحل سليم
تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات بمركزي الغنايم وساحل سليم
تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات بمركزي الغنايم وساحل سليم
تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات بمركزي الغنايم وساحل سليم
تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات بمركزي الغنايم وساحل سليم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط لـ رؤساء المراكز: لا تهاون في مخالفات البناء

محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ الإزالات: لا تهاون في تنفيذ القانون

تنفيذ 7 حالات إزالة واسترداد 40 فدان أرض زراعية بالفتح في أسيوط

إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط

محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسيوط: تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالغنايم

ترشيحاتنا

بعد تداول صور امتحان أولى ثانوي .. وزير التعليم للغشاشين : بتضحكوا على مين دي تجربة من غير درجات ومش مستاهلة غش

أذية البشر.. مسن مصاب بكورنا يبصق في وجه رجل ويتوفى بعدها

بعد تقديمه كوب شاي لزوجته.. القبض على أحد مشاهير السوشيال ميديا

مدحت شلبي يكشف دور تركي آل الشيخ في حسم مصير حسام عاشور نجم الأهلي

ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح

تابعة للقوات المسلحة.. السيسي يتفقد العناصر والمعدات المخصصة لمكافحة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح ينتهي في قسم الشرطة.. القبض على عروسين ومعازيم حفل زفافهما لهذا السبب

خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل

تخفيض جديد في أسعار أوبل opel اليوم في مصر.. صور