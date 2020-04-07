تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات بمركزي الغنايم وساحل سليم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنجوع وقرى ومراكز المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية والتربح مستغلين الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتصدي بكل حسم للمخالفين خاصة في ظل قانون الطوارئ، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر جنح طوارئ لهم وإحالتها للنيابة العسكرية بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء والعمل على الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.





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ترأس المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بمركزي الغنايم وساحل سليم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز الغنايم وأسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم ومسئولي أملاك الدولة والحملة الميكانيكية والإشغالات والجمعية الزراعية ومسئولي حماية النيل والري بالمركزين.





وقال السكرتير العام إنه تم تنفيذ 18 قرار إزالة لمخالفات بناء على الأراضي الزراعية بقرى الغنايم وساحل سليم، لافتًا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الشأن وتشديده المستمر على تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار حملة الإزالة بصفة يومية لإزالة كل التعديات ومخالفات البناء خاصة المبنية على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة أولًا بأول دون تقاعس أو تهاون.