وزير التربية والتعليم : منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي .. و"الأمور ماشية أفضل مما كنا نتخيل"





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن منصة الامتحان تحملت دخول أكثر من نصف مليون طالب لأداء امتحان الصف الاول الثانوي ، مشيرًا إلى أن هذه الامتحانات تجريبية و ليس عليها درجات ، ومع ذلك اهتم الطلاب بالدخول على منصة الامتحان من البيت لتجربة الوضع ، قائلا : "الامور ماشية احسن مما كنا نتخيل".









وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هذا النجاح المتحقق في منظومة امتحان الصف الاول الثانوي 2020 الالكترونية التجريبية ، وراءه فريق عمل ضخم يبذل اقصى جهده ، لافتًا إلى أن من ابرزهم كوادر المركز القومي للامتحانات الذين عكفوا على وضع بنوك الاسئلة الرقمية الخاصة بالامتحانات الالكترونية والتصحيح الالكتروني ، والكوادر الخاصة بالتطوير التكنولوجي المسئولين عن منصة الامتحان والمسئولين ، و مسئولي الدعم الفني ، والبنية التحتية.









وردًا على تخوفات بعض طلاب الصف الاول الثانوي من ضياع اجاباتهم أثناء سير الامتحان بسبب سوء او انقطاع الانترنت والخروج المفاجئ من منصة الامتحان ، قال وزير التربية والتعليم : إن "الاجابات عمرها بتضيع لانها مسجلة على التابلت " مشيرًا إلى أنه بمجرد عودة الاتصال بالانترنت تظهر الاجابات فورا على الخادم الرئيسي لمنصة الامتحان .