نائب يقترح منح "المحامين" قروضا ميسرة لمواجهة تداعيات "كورونا"

تقدم المحامي خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، لمنح المحامين قروضا ميسرة بدون فوائد وبضمان نقابة المحامين وبموجب كارنيه النقابة بشرط أن يكون ساريا.









وأشار أبو طالب- في مقترحه اليوم "الثلاثاء"، إلى أن محامي مصر يقدرون تمامًا ما تمر به الدولة المصرية والعالم من تحد كبير، ويقفون داعمين لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في سبيل خطتها لمجابهة فيروس كورونا، كعادتهم على مدار تاريخهم، ومحامو مصر في ظهر الدولة المصرية.









وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن محامي مصر من ضمن الفئات التي تضررت من أزمة “كورونا”، كغيرهم من باقي الفئات، وهو ما يتطلب تدخلًا حكوميًا وإصدار قرار على غرار ما أصدرته من قرارات سابقة للتخفيف من حدة الأزمة على الفئات المتضررة.







