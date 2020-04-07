حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق في قضايا سرقة بالإسكندرية

قرّرت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطلين -لهما معلومات جنائية مسجلة- لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما، في اتهمامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال السرقة.





البداية عندما وردت معلومات لضباط قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام عاطلين، (لهما معلومات جنائية)، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة (مُبلغ بسرقتها)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة.





وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق معهما.