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اقتصاد

توصيل الأدوية للبيوت.. قرار سعودي جديد لمواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:18 م
توصيل الأدوية للبيوت
توصيل الأدوية للبيوت
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مايكل عياد
أطلق مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد، بمدينة عرعر السعودية، خدمة "الأدوية توصلك لباب بيتك"، التي تهدف إلى توصيل الأدوية المقيدة والخاضعة للرقابة من المستشفيات التخصصية والمرجعية في الرياض والدمام والأحساء ومكة المكرمة عبر شركات التوصيل المصرح لها ومن ثم إيصالها لمنازل المستفيدين دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى .

وتأتي هذه الخدمة حرصًا من إدارة المستشفى على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تتم الخدمة من خلال إرسال رسالة عبر الواتس آب.

حيث يوضح فيها الاسم كاملًا والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم، ورقم التواصل ، وإرسال الموقع، بعدها يتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزله .
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