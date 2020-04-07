توصيل الأدوية للبيوت.. قرار سعودي جديد لمواجهة كورونا

الدكتور أحمد السبكي: تسليم العلاج الشهري لـ 30 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة ببورسعيد مجانًا في محل سكنهم.. وتطوع بعض أعضاء الفريق الطبي والشباب لتوصيل الأدوية لأصحابها بدون أي مقابل مادي