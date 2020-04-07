النواب يتسابقون للتبرع لصندوق تحيا مصر بعد دعوة من عبد العال.. الخولي: واجب وطني.. ونائب يقترح زيادة التبرع لـ 6 أشهر مكافأة بدلا من 3

أقل حاجة نقدمها.. برلماني يستجيب لدعوة عبد العال ويتبرع بمكافأة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر

برلماني يتبرع بمكافأة 3 أشهر لـ تحيا مصر: سنقف بجوار الشعب حتى اجتياز الأزمة

طارق الخولي: التبرع لصالح صندوق تحيا مصر فرض عين على كل نائب





شهدت دعوة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر، تسابقا كبيرا من النواب، الذين أكدوا أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه، كما أن مسئوليتهم الوطنية تحتم عليهم هذا الأمر، لمساعدة الدولة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا.





كان رئيس البرلمان دعا النواب للتبرع بمكافأة العضوية 3 أشهر، بقيمة 5 آلاف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر.





وقال في الرسالة التي أرسلها للنواب، عبر تطبيق "واتس آب": "السادة النواب في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض".





وأعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، استجابته لدعوة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتبرع النواب بمكافأة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر.





وقال طارق الخولي، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": إن التبرع لصالح صندوق تحيا مصر فرص عين على كل نائب وأقل "حاجه" ممكن نقدمها.





وأعلن النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، موافقته على التبرع بمكافأة ٣ أشهر لصندوق تحيا مصر لمواجهة الظروف الحالية التي تواجهها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائي.





وقال "بدراوي" إن نواب الشعب بجوار الشعب المصري الأصيل حتى تجتاز الأزمة الراهنة بالقضاء على فيروس كورونا وعودة الحياة الطبيعية للشارع المصري.





وأضاف النائب: "النواب لديهم حس وطني ورغبة في مساعدة مجتمعهم، وكثير منهم يستطيع الاشتراك في هذه المبادرة، ولا أظن أن أحدا منهم سيتردد في أي عمل خدمي يصب في صالح غير القادرين".





كما أعلن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، عن تبرعه بمكأفأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر استجابة للدعوة التي وجهها الدكتور على عبد العال للأعضاء بالتبرع بـ5 آلاف جنيه قيمة المكافأة لمدة 3 أشهر.



