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فن

شاهيناز تنتهي من تصوير أغنية فيديو كليب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
انتهت الفنانة شاهيناز من من تصوير أغنية جديدة من كلمات أيمن شحاتة وألحان وتوزيع آدم حسين .

صرحت شاهيناز في تصريح لصدي البلد:  لم أستقر علي الأسم النهائي للاغنية فهو حالة مختلفة اجتماعية بها حالة من البهجة والسعادة.


من ناحية أخرى انتهت شاهيناز من تسجيل كافة أغاني ألبومها الجديد " حياتي أحلي " ولكن تعرض للتأجيل بسبب الظروف التي نمر بها وهو انتشار مرض الكورونا مما جعل شركة الإنتاج تتخذ هذا القرار. 

تعاونت في ألبومها الجديد مع مجموعة من الشعراء أبرزهم محمد عبد الحميد وأيمن الشحات و مصطفى الريدي ومحمد السواف. 

أما أدم  حسين زوجي تولي تلحين الألبوم بالكامل نظرا للافكار الجديدة التي وضعها في الأغاني وهذا القرار تم اتخاذه بعد جلسات تحضيرية كثيرة لاكثر من عام ووجدت بأنه الأفضل في تولي هذا الموضوع.
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