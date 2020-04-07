نجوم الفن في ليالي العزل المنزلى.. نانسي عجرم تستمتع بأوقاتها مع أسرتها.. رجاء الجداوي تفضل القراءة.. وهؤلاء المشاهير يلجأون إلى المطبخ

يعانى عدد كبير من النجوم من البقاء فى المنزل لفترة طويلة وهو ما يسمى "العزل المنزلى"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومعروف عن الفنانين أنهم ليسوا من هواة البقاء فى المنزل لفترات طويلة نظرًا لطبيعة حياتهم التى تتطلب منهم التواجد فى أماكن التصوير من أجل أعمالهم الفنية، إضافة إلى الخروجات والسهرات والحفلات.

وفى التقرير التالى نرصد لكم كيف يقضى الفنانين اوقاتهم فى الأسبوع الثالث على التوالى من العزل المنزلي.

نانسى عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور برفقة عائلتها، في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

رجاء الجداوى

نشرت الفنانة رجاء الجداوى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة رجاء الجداوى وهي تقرأ أحد الكتب.

سيرين عبد النور

نشرت سيرين عيد النور، صورة جديدة لها تجمعها مع عائلتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت سيرين عبد النور قائلة: "اليوم عيد الشعنينة والكورونا وما رح تغير جمعتنا وفرحتنا بحبكم ينهال عليكم #خليك_بالبيت".





عائشة بن أحمد

وحرصت الفنانة عائشة بن أحمد على قضاء وقتها في الرقص، وشاركت جمهورها بصور من إحدى رقصاتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".





وكتبت عائشة بن أحمد قائلة:" لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة ، برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم".





رضوى الشربينى

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها من داخل منزلها، وظهرت بالبيجامة وهى تجلس على الكنبة، وعلقت على الصورة، قائلة: "إنه الحظر" .





محمد عز