تموين الوادي: تخصيص 7 مواقع لاستلام وتخزين القمح

خصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، 7 مواقع لاستلام وتخزي محصول القمح بـ3 مراكز إدارية في المحافظة هي الخارجة والداخلة والفرافرة اعتبارا من 15 أبريل الجاري.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، أنه جري تخصيص 7 مواقع لاستلام وتخزين المحصول هذا الموسم، على مستوى 3 مراكز إدارية، بواقع 3 مواقع في الخارجة هي صومعة الخارجة، وهنجر الخارجة بجوار مصنع الصلصة، وشونة شركة مصر الوسطي بمنطقة البساتين بجوار منطقة المطحن، و3 مواقع في مركز الداخلة وهي صومعة شرق العوينات، وشونة الداخلة بمدينة موط، وشونة قرية غرب الموهوب، وموقع واحد في الفرافرة وهو شونة المدينة.

وأعلنت مديرية التموين، ضبط كلور ومطهرات ومنظفات مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين في حملة موسعة مشتركة مع مباحث التموين بمراكز المحافظة.

أكد وكيل مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملة لضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع بإشراف مدير المديرية المهندس صلاح السيد، ومدير الرقابة التموينية جمال تمام، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المطهرات والمنظفات مجهولة المصدر وغير معلوم جهة التصنيع لها ما يضر صحة المواطنين.

أوضح معاذ، أن الحملة ضبطت 26 زجاجة كلور، و16 كجم مسحوق غسيل ملابس، و2 برميل " ديتول وكلور" بواقع 300 كجم، 65 زجاجة مطهر " ديتول" و130 عبوة فارغة مجهزة للتعبئة.

ولفت معاذ، إلى تحريز هذه المضبوطات وتحرير محضر رسمي بقسم الشرطة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



