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بين الناس

مواطنون يخالفون تعليمات مواجهة كورونا.. زحام في سوق صفط اللبن رغم التحذيرات.. صور

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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سيد احمد \ عدسة : على الخشاب
رغم التحذيرات من خطورة انتشار فيروس كورونا، شهد سوق صفط اللبن ازدحاما كبيرا من المواطنين، وهو ما ينذر بمخاطر واسعة من تفشى الفيروس، بسبب عدم الالتزام بتطبيق معايير الوقاية،وتجاهل تعليمات الحكومة ووزارة الصحة بالحرص على تجنب التجمعات والبقاء بالمنازل لأطول فترة ممكنة، والالتزام بالتعليمات من أجل مكافحة وباء كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مؤتمر صحفي.

وتضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا،ومد تأجيل الدراسة أسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق جميع المحال التجارية من الخامسة مساء إلى السادسة صباحًا.
مواطنون يخالفون تعليمات مواجهة كورونا.. زحام في سوق صفط اللبن رغم التحذيرات.. صور
مواطنون يخالفون تعليمات مواجهة كورونا.. زحام في سوق صفط اللبن رغم التحذيرات.. صور
مواطنون يخالفون تعليمات مواجهة كورونا.. زحام في سوق صفط اللبن رغم التحذيرات.. صور
مواطنون يخالفون تعليمات مواجهة كورونا.. زحام في سوق صفط اللبن رغم التحذيرات.. صور
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