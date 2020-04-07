مواطنون يخالفون تعليمات مواجهة كورونا.. زحام في سوق صفط اللبن رغم التحذيرات.. صور

رغم التحذيرات من خطورة انتشار فيروس كورونا، شهد سوق صفط اللبن ازدحاما كبيرا من المواطنين، وهو ما ينذر بمخاطر واسعة من تفشى الفيروس، بسبب عدم الالتزام بتطبيق معايير الوقاية،وتجاهل تعليمات الحكومة ووزارة الصحة بالحرص على تجنب التجمعات والبقاء بالمنازل لأطول فترة ممكنة، والالتزام بالتعليمات من أجل مكافحة وباء كورونا.