عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الرى يستعرض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية.. ويؤكد: تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة.. وبرنامج تدريبي مكثف بالتنسيق مع الاتصالات

- خلال اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة عبر الفيديو كونفرانس
- عبد العاطي يبحث التوسع في استخدام تقنية الاستشعار عن بعد في إدارة الموارد المائية
- تطبيقات إلكترونية لمتابعة العمل وخطة للتحول الرقمى
- يبحث موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف والمياه الجوفية
- تصميم عدد من التطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، مع قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لمناقشة التوسع في تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في أعمال النمذجة الرياضية والاستشعار عن بعد في مجال إدارة الموارد المائية.
وتم استعراض الدراسات الخاصة بدعم أداء الوزارة في موسم أقصى الاحتياجات المائية القادم، وتحسين نوعية المياه، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وإدارتها بالشكل الأمثل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية، والتي ينفذها المركز القومي لبحوث المياه، والتي تشتمل على دراسات هيدروليكية وبيئية لتحديد الحرم الآمن لخط الشاطئ.
وبحث الوزير - خلال الاجتماع - موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف والمياه الجوفية التي يشرف عليها المركز القومي لبحوث المياه، والتي تدعم مجهودات الوزارة في تحسين نوعية المياه.
وتبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود عديدة في مجال الرقمنة في ظل اتجاه الدولة لميكنة العمل، حيث تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي برئاسة المهندسة أمل جاسر، مدير عام مركز المعلومات.
من جانبها، قامت الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف وعدد من ورش العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
وفي هذا الصدد، قام فريق بحصر الخوادم ومواصفاتها الفنية وأعداد أجهزة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية التي تستضيفها الوزارة، كما تم تصميم عدد من التطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل، وقد تم اختبار جميع التطبيقات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها داخل البيئة الاختبارية المعدة من قبل وزارة الاتصالات تمهيدا لاستضافتها على الخوادم المركزية للحكومة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء وتوفير بريد إلكتروني حكومي للعاملين بوحدات التحول الرقمي وجميع الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، كما تم إنشاء لجنة للرقمنة داخل الوزارة برئاسة السيدة الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لتولي مهام الإعداد الداخلي للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها.
كما قامت الوزارة بإنشاء عدد من التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل: تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية وغيرها، كما قامت بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه، وكذلك محطات الرفع وكذلك تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة.
كما تسعى الوزارة حاليا إلى ميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، ويوجد بالفعل بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة مثل: طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى وطلب إنشاء محطة صرف وطلب تمرير مسقى وطلب ري أراضٍ جديدة وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف وطلب تصريح بإقامة مبانٍ أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص أو تقنين مصدر ري جوفي، هذا وما زالت الوزارة مستمرة في التطوير والتحديث للوصول إلى العمل من خلال بيئة رقمية متكاملة.