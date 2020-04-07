عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الرى يستعرض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية.. ويؤكد: تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة.. وبرنامج تدريبي مكثف بالتنسيق مع الاتصالات

خلال اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة عبر الفيديو كونفرانس

عبد العاطي يبحث التوسع في استخدام تقنية الاستشعار عن بعد في إدارة الموارد المائية

تطبيقات إلكترونية لمتابعة العمل وخطة للتحول الرقمى

يبحث موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف والمياه الجوفية

تصميم عدد من التطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل





عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، مع قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لمناقشة التوسع في تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في أعمال النمذجة الرياضية والاستشعار عن بعد في مجال إدارة الموارد المائية.





وتم استعراض الدراسات الخاصة بدعم أداء الوزارة في موسم أقصى الاحتياجات المائية القادم، وتحسين نوعية المياه، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وإدارتها بالشكل الأمثل.





كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية، والتي ينفذها المركز القومي لبحوث المياه، والتي تشتمل على دراسات هيدروليكية وبيئية لتحديد الحرم الآمن لخط الشاطئ.





وبحث الوزير - خلال الاجتماع - موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف والمياه الجوفية التي يشرف عليها المركز القومي لبحوث المياه، والتي تدعم مجهودات الوزارة في تحسين نوعية المياه.



