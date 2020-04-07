البريد السعودي يكشف حقيقة ارتباط إثبات العنوان الوطني بمنع التجول

أكد البريد السعودي، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إمكانية طباعة إثبات العنوان الوطني للخروج في الأوقات المسموح بها أثناء منع التجول.









وقال البريد السعودي عبر حسابه في «تويتر»، إن هذا الأمر من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.









وأعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض منع التجول الكلي، على مدار 24 ساعة، في عدد من المدن الرئيسية، في إجراء لمكافحة فيروس كورونا.









وفرضت الداخلية السعودية منع التجول الكلي على مدار 24 ساعة، في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.









كما فرضت الداخلية السعودية منع ممارسة العمل في أي أنشطة تجارية باستئثناء بعض المرافق الحيوية من بينها المرافق الصحية والصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية.









وأعلنت السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه.







