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أخبار العالم

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق الهواء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحه العالمية، أنه ليس لدى منظمة الصحة العالمية حتى الآن أي دلائل على انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) عن طريق الهواء، وأن الأدلة المتوافرة تؤكد انتقال (كوفيد- 19) عبر الرذاذ. 


وقال مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي -في مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء- أن هناك الكثير من الدروس المستفادة من تجربة الصين في مكافحة فيروس كورونا، ولابد من تحديد المرض في مرحلة مبكرة وتوسيع قدرات الاختبار والاكتشاف المبكر للمرض.


ولفت إلى أنه عند تحديد الإصابة ينبغي عزل المصابين بسرعة وفي مرحلة مبكرة ولا ينبغي عزل الحالات الشديدة مع الحالات الخفيفة، وشدد على ضرورة حماية العاملين الصحيين ووقايتهم بتوفير الأدوات اللازمة ودعمهم وكذلك المباعدة الاجتماعية مثل تقييد السفر ومنع التجمعات.


وأوضح أن دولا عديدة بالإقليم تطبق هذه الاجراءات الاحترازية مثل مصر وباكستان وايران .
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