شاهد.. تعرف على آلية استلام جثامين المتوفين بكورونا وطرق الدفن الصحيحة

أكدت الإعلامية أسماء مصطفى، أن هناك 85 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في مصر حتى اليوم، الثلاثاء، موضحةً أن الفيروس يمكن أن ينتقل من جثامين المتوفين إلى الأحياء أو من يتعامل مع الموتى.





وقالت أسماء مصطفى، في برنامج "الآن" الذي تقدمه على قناة إكسترا نيوز، إن هناك أهالي يرفضون استلام جثامين المتوفين وهذا حدث في أكثر من حالة، كما أن هناك إجراءات أخرى يفعلها البعض، وآخرون يتعاملون مع المتوفين بنفس الطقوس العادية التي يتم خلالها التعامل في الجنازات وهذا ليس صحيح، مشددةً على أنه يجب التعامل مع الجثامين بأسلوب علمي ومعايير وضعتها وزارة الصحة لخطورة نقل العدوى من الجثمان.





وأوضحت أن من يغسل الموتى هو أحد العاملين في المستشفى، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية، وبعدها يتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير، كما أنه ليس شرطًا وجود أحد من ذوي المتوفى في غرفة نقل الموتى، ولو حدث ذلك لا يجب تحت أي حال من الأحوال فتح صندوق الميت.





وأضافت أنه بعد ذلك يتم دفن الميت وتكريمه ولكن بدون زحام من أهل المتوفى والأشخاص الذين يتسابقون للنزول إلى المقبرة مع الجثمان لأن المكان يكون ضيقًا ومغلقًا، خاصةً أن هناك احتمالات عديدة للإصابة ولهذا من يتولى عملية الدفن عليه ارتداء ماسك مغلق بشكل محكم وقفازات طبية، وأي شخص تعامل مع الجثمان يتم تطهير يده بالكحول.





و قالت أسماء مصطفى إنه علميًا وطبيًا، دفن الميت كافٍ للقضاء على الفيروس، وبمرور الأيام كورونا يموت ولا يكون له أي تأثير، وهذا في حالة استخدام المدفن مرة أخرى أو في حالة مجاورة المدفن لمدافن أخرى يتم استخدامها، ولكن يجب التعامل مع الأمر بشكل سليم وصحي وبناء على التعليمات الخاصة بوزارة الصحة.

https://www.youtube.com/watch?v=b4ay3__Lyvg