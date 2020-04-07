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رياضة

إبراهيموفيتش يتراجع عن الاعتزال.. ويحسم وجهته المقبلة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:22 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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محمد السعيد
حدد النجم السويدي إبراهيموفيتش وجهته المقبلة، حال رحيله عن صفوف إيه سي ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية"، أن إبراهيموفيتش قرر مواصلة اللعب، بعد أن كان قريبا من الاعتزال.


وأضافت الصحيفة، أن إبراهيموفيتش استقر على الاستمرار في الدوري الإيطالي، حال رحل عن ميلان، بنهاية الموسم الجاري.


وكانت تقارير إيطالية، أكدت خلال الأيام الماضية، اعتزال إبراهيموفيتش كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، بسبب التغييرات الإدارية التي يشهدها ميلان، بالإضافة إلى رغبة النادي في الاعتماد على الشباب، خلال الفترة المقبلة.


ويمتلك "السلطان" مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم، حيث مثل أعرق الأندية الأوروبية، مثل برشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
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