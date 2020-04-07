إبراهيموفيتش يتراجع عن الاعتزال.. ويحسم وجهته المقبلة





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية"، أن إبراهيموفيتش قرر مواصلة اللعب، بعد أن كان قريبا من الاعتزال.









وأضافت الصحيفة، أن إبراهيموفيتش استقر على الاستمرار في الدوري الإيطالي، حال رحل عن ميلان، بنهاية الموسم الجاري.







