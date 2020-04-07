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محافظات

بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا.. منازل فارسكور حجر صحي في دمياط

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
بعد ان اعلنت مديرية الصحة بدمياط ،عن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ،داخل مستشفي العزل بمحافظة الدقهلية بتمى الامديد ،تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للمخالطين بالحالة قبل ذهابها للحجر الصحى بتمى الامديد.

حيث قام اطباء مستشفي الحجر الصحى بتمى الامديد بتجهيز وغسل وتكفين الحالة وهى الحاجة عزيزة عبد الرحيم شحاته يونس من عزبة اليمن بفارسكور بمحافظة دمياط وتوفت عن عمر يناهز 65 عامًا.

الجدير بالذكر ان الاطباء بمستشفي تمى الامديد قاموا بتجهيز وغسل وتكفين الحالة والصلاة عليها فهى اول حالة وفاة بمستشفي تمى الامديد تتوفي بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه صرح الدكتور احمد عريف مدير ادارة التثقيف بمديرية الصحة بدمياط، بأن الاطباء بمستشفي تمى الامديد ابطال مثلهم باقي اطباء مستشفيات العزل و لأن دور أبطال الجيش الأبيض لا ينتهى عند علاج الحالات فقط، ولكن واصلوا أدوارهم الإنسانية فى تجهيز وغسل وتكفين الحالة التى توفيت مساء أمس داخل الحجر الصحى، وقاموا بأداء صلاة الجنازة عليها داخله.

وأضاف أنه تم نقلها بالإسعاف إلى مثواها الأخير بدمياط بعربية إسعاف مجهزة لهذا الغرض وتم دفنها بالطرق المتبعة لدفن حالات الاصابة بكورونا.

واشار ان مدينة فارسكور بها عدد من المنازل تم وضعها تحت الحجر الصحى بالفعل منهم منزل السيدة المتوفاه وتم اتخاذ  كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية تجاة المخالطين بها سواء من اسرتها او ممن تعامل معها قبل اكتشاف اصابتها وارسالها للحجر الصحى وتم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية الازمة من عمل مسحة للمخالطين واجراء تحاليل للمخالطين والمشتبه فيهم والذى سيثبت اصابته سيتعم التعامل الفورى معه.
بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا.. منازل فارسكور حجر صحي في دمياط
بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا.. منازل فارسكور حجر صحي في دمياط
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