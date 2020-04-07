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أخبار العالم

قرار جديد بشأن فحص السيارات في السعودية.. تعرف عليه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:23 م
فحص السيارات
فحص السيارات
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محمود نوفل
حدّد الفحص الدوري للسيارات بالسعودية ، بناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، محطات عدة بمواعيد محددة. 


وتقرّر تعليق العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات بالرياض 1 الرياض 2 - جدة 1 - جدة 2 - مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة - الهفوف - تبوك الدمام - الطائف حتى إشعار آخر.


وسُمح بالعمل لمحطات الفحص الفني في القصيم - الخرج - أبها - جيزان - نجران - حائل - ينبع -حفر الباطن من الساعة 7 صباحًا إلى 4 عصرا (من السبت إلى الخميس، ويسمح بالعمل في فحص الرس والجوف وبيشة والمجمعة والخرمة والباحة من الساعة 7 صباحًا إلى 4 عصرًا (من الأحد إلى الخميس)، بينما يسمح لمحايل عسير وعرعر والخفجي والقريات ووادي الدواسر من الساعة 7 صباحًا إلى 2 ظهرًا يوم (السبت). 
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