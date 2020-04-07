قرار جديد بشأن فحص السيارات في السعودية.. تعرف عليه

حدّد الفحص الدوري للسيارات بالسعودية ، بناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، محطات عدة بمواعيد محددة.









وتقرّر تعليق العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات بالرياض 1 الرياض 2 - جدة 1 - جدة 2 - مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة - الهفوف - تبوك الدمام - الطائف حتى إشعار آخر.







