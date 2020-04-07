ليلة النصف من شعبان 2020 .. علي جمعة يوضح حكمة تحويل القبلة

فتاوى شغلت الأذهان..علي جمعة: هذه الليلة يغفر فيها الله لجميع خلقه إلا اثنين..الأزهر للفتوى يوضح حكم صوم رمضان في زمن كورونا..التبني حلال أم حرام؟.. البحوث الإسلامية يحسم الجدل