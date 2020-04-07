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ديني

الأوقاف تعلن ترشيد 200 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:51 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف أنها وضعت خطة لترشيد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه من إنفاقها في الربع الأخير من العام المالي الحالي 2019 / 2020م في إطار رسالتها لترشيد الإنفاق والاستهلاك وإعطائها أنموذجًا لما تدعو إليه من ترشيد الاستهلاك  .

 وقالت الأوقاف انه تم ترشيد هذا المبلغ من خلال ترشيد المكافآت والإثابات وإقامة الملتقيات الفكرية ، وبعض الأنشطة التي تم تعليقها كالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان ، أو مكافآت الملتقيات الفكرية وإقامة المعارض واجتماعات بعض اللجان العلمية أو النوعية خلال الربع الأخير من هذا العام المالي ، وكذلك جميع بدلات المقارئ والمدارس العلمية والمدارس القرآنية ، ومكاتب التحفيظ ، ومراكز الثقافة الإسلامية ، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم طوال فترة غلق المساجد ، وهو ما ينعكس في صورة وفر في الموازنة المخصصة للوزارة في نهاية العام ، وعدم طلبها لأي تعزيزات لهذه البنود على أقل تقدير .

من ناحية أخرى قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازي حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها . 

وأكدت الأوقاف على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة . 

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