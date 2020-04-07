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فن

محمد خالد نجم "اليوتيوب" يطرح أغنية "خليك بالبيت"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يستعد نجم اليوتيوب الشهير محمد خالد لطرح أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" ويقوم حاليا بتصوير الأغنية استعدادا لطرح الأغنية منتصف هذا الشهر.

يذكر أن محمد خالد، مقدم فيديوهات على يوتيوب "يوتيوبر" لديه مايقرب من ٢ مليون مشترك على قناته على اليوتيوب كما تبلغ نسبة مشاهدة اللفيديوهات الخاصة بقناته على اليوتيوب أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة، فهو يناقش عبر فيديوهاته المواقف والطرائف التي يمر بها في حياته اليومية ، و كذلك تفاعلاته مع اصدقائه ، الى جانب الى نقل تجاربه الحياتيه ومن أشهرها أعماله كليب "كوتشي أديداس" و الذي حقق أرقامًا خياليه على تطبيق "تيك توك"و الأغنية التي تصدرت الترند رقم 1 و الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب لفترة كبيرة ، و تقترب من السبعة ملايين مشاهدة حتى الآن.
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