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مرأة

هل تنجح مكالمات الفيديو كبديل للزيارات العائلية ؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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ريهام قدري
لجأ كثيرين خلال أيام حظر التجول والالتزام بالتواجد في المنزل لتقليل الاختلاط المجتمعي إلي استخدام مكالمات الفيديو بعد توقف الزيارات العائلية وزيارة الاهل، وقد تكون تلك الوسيلة هي البديل المتاح ليطمئن كل شخص علي عائلته.

ونصح  اخصائي علم الاجتماع ماريثي البروند الالماني بأستخدام التكنولوجيا لتكون بديلا من العادات التي لها دور في نقل العدوي وانتشار الامراض .

وقال ان الدول منعت الزيارات العائلية والتنزه خلال عيد الفصح ولذلك فان تطبيقات الموبايل اصبحت بديلة للزيارات كما انها ستكون احدي البدائل للاحتفال بعيد الفصح .

وأشار البروند إلى أن مكالمات الفيديو كفيلة بان تقضي الغرض في الاطمنئان علي الاهل والاقارب، ولذلك يجب حث المقربين اليك على البدء في استخدام الفيديوهات لأنها كفيلة بأداء الغرض من الزيارات .
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